Utrecht koploper in daling huizenprijzen

Provincie Utrecht - De huizenprijzen in het eerste kwartaal gingen het hardst omlaag in de provincie Utrecht, namelijk met 3 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van vorig jaar. Daarnaast was de waardedaling van huizen ook in geen enkele stad zo sterk als in Utrecht, met 7,4 procent. Dat blijkt uit de cijfers van het CBS over het eerste kwartaal van dit jaar, die nu compleet zijn.