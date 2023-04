DHSC-voorzitter na vechtpartij in Friesland: 'Onterecht in strafbankje'

Toen de scheidsrechter terwijl DHSC met 2-1 achter stond te vroeg affloot, liep de door frustratie toch al flink gevulde emmer bij de spelers en staf van DHSC over. Zij gingen verhaal halen bij de scheidsrechter. Lulofs zag daarna hoe assistent-trainer Jeffrey Sneijder door Buitenpost-supporters naar de grond werd getrokken. "Hij had een hoofdwond en noppen in zijn been staan, daar heb ik foto's van", zegt de voorzitter daarover.