Duizenden groene vrijwilligers zetten zich in voor natuur in onze regio

Veel vrijwilligers kiezen werk in een natuurgebied dat ze kennen. In hun eigen woonplaats bijvoorbeeld of in een gebied waar ze vroeger vaak kwamen en waar ze goede herinneringen aan hebben. Dat geldt ook voor Arie: "Ik ben geboren en getogen in Amerongen. Als klein ventje kwam ik met mijn ouders altijd al in het bos en later nam ik mijn eigen kinderen mee. Ik voel me schatplichtig en doe graag iets terug. En, och, het scheelt een abonnementje op de sportschool hè?! Want het is soms echt zwaar werk!"