Verkeersslachtoffers zijn vaak man en dronken: 'Het is zo'n slecht verhaal als je hersenletsel oploopt'

Dat zijn de de andere twee opties volgens de site. De knop 'zoek een taxi', brengt je naar de zoekmachine van google. Kunnen jongeren die zelf niet vinden? Schaddelee lacht: "Oh, dat is dan een gratis tip die ik van jou krijg, heel goed. Dat ga ik intern dan even doorgeven, of we daar wel de goede taxilink aan hebben hangen." Nu is met Uber het regelen van een taxi rondom de stad niet zo moeilijk, maar een tientje is wel een erg bescheiden inschatting. "Als jij voor een paar tientjes alcohol kan nuttigen, en daardoor geen geld hebt voor een taxi, dan heb je ook je prioriteiten niet op orde", aldus Schaddelee.