Na tien jaar plots twee sterren in Utrecht: naast Karel V ook Michelinster voor Maeve

Naast Maeve en Karel V zijn er in de gehele provincie Utrecht in totaal zeven restaurants met een Michelinster. Deze zeven restaurants hadden hun ster al en behouden deze dus. Het gaat om:

La Provence in Driebergen, Kasteel Heemstede in Houten. Voltaire in Leersum, De Burgemeester in Linschoten, t Amsterdammertje in Loenen aan de Vecht, Tante Koosje in Loenen aan de Vecht en De Nederlanden in Vreeland. Héron in Utrecht houdt de groene ster.