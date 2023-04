Onderzoek verkeerssituatie Biltse Rading na dodelijk ongeval, omwonenden willen snel maatregelen

De petitie van de buurtbewoners was gisteravond zo'n 650 keer ondertekend. Batist hoopt dat daar nog veel handtekeningen bij komen, voordat het volgende week wordt aangeboden aan wethouder Lot van Hooijdonk. "We gaan graag het gesprek met de gemeente aan over wat er nodig is. Want we willen ook niet met de beschuldigende vinger wijzen; de gemeente wil dit soort dingen natuurlijk ook voorkomen."