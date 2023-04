Binnenkort heeft Eemnes de langstzittende burgemeester van het land, Van Benthem tekent weer bij

In het Eemland lijkt het zitvlees van de burgemeesters sowieso wel goed ontwikkeld. Recent tekende in Baarn de 58-jarige Mark Röell voor zijn derde ambtstermijn. Lucas Bolsius (65) van Amersfoort werd afgelopen zomer voor de derde keer beëdigd. Melis van de Groep (65) heeft vorige week na langdurig ziekteverlof zijn taken in Bunschoten voorzichtig weer opgepakt. Over een jaar zit zijn derde ambtsperiode erop. De 64-jarige Rob Metz tikt in november de tien jaar aan en is dus ook bepaald geen nieuwkomer meer.