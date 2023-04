Podcast Stadhuisplein: 'Utrecht is zowel het braafste als stoutste jongetje van de klas'

Als het gaat om de standplaatsen voor de ambulante handel - denk aan verkopers van bloemen, kaas, vis of loempia's - dan is Utrecht wel het braafste jongetje van de klas. De gemeente past de (Europese) strikt toe, tot chagrijn van de handelaren. Oud-fractievoorzitter Heleen de Boer (GroenLinks): "Het lijkt er wel op dat Utrecht het braafste jongentje van de klas is. Ik heb begrepen dat in 2013 eigenlijk al gezegd is dat er een overgangsregeling is van tien jaar. En dat is het best lastig om nu te zeggen dat we daar nog tien jaar bovenop doen."