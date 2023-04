Strijd om de landstitel voetbal werd precies 125 jaar geleden in Utrecht voor het eerst beslecht

De twee clubs waren de winnaars van de competities in West- en Oost-Nederland. RAP won de westelijke, Vitesse de oostelijke. “1898 was het eerste jaar dat ook in Oost-Nederland een competitie werd gespeeld", vertelt sporthistoricus Jurryt van de Vooren. De winnaar van de westelijke competitie was dus niet vanzelfsprekend meer de beste. “Een club van buiten het westen van het land die tegen hun kampioen speelde, dat was nog nooit eerder gebeurd in het Nederlandse voetbal.” En dus was het landskampioenschap geboren.