En wéér een fles open: Karel V en Maeve vieren Utrechtse sterrenregen 'en de champagne kan niet op'

Het is een waar Utrechts feestje vandaag. Want op nog geen 1,5 kilometer van Karel V wordt ook bij nieuwkomer Maeve het binnenslepen van de ster gevierd. Ze zijn er nog beduusd van, Tommy Janssen en zijn partner Vera Voorend. Het is geen valse bescheidenheid als ze zeggen dat ze dit echt niet hadden verwacht. "We zitten hier pas twee jaar, dus dit is echt heel uitzonderlijk. We zaten in de zaal om onze collega's te supporten en toen hoorden we ineens onze naam. Waanzinnig."