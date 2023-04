Monumentale wijk Tuindorp in Maarn blijft behouden: geen nieuwbouw, wel renovatie

Maarn - Blijdschap onder bewoners van de wijk Tuindorp in Maarn: er komt geen nieuwbouw in de al ruim honderd jaar oude wijk die door de gemeente is benoemd tot cultuurhistorisch erfgoed. Woningbouwvereniging Maarn wilde dat wel, maar bewoners kwamen tegen het plan in opstand. Zij krijgen nu hun zin. Wel is het de bedoeling dat alle woningen op termijn gerenoveerd worden.