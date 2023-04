IJsselmeervogels apetrots op Champions Leaguewinnaar Daniël Beukers: 'Compliment voor onze jeugdopleiding'

"Hij speelde bij ons centraal achterin", herinnert De Harder zich. "Hij blonk uit door zijn strijdlust, zijn kopkracht en zijn goeie slidings." De kleine Daniël viel niet alleen op bij de Vogels, ook in Zeist kregen ze hem in de gaten. Hij werd geselecteerd voor nationale jeugdteams en toen hij 14 was stond AZ op de stoep. "Ajax had een jeugdspeler weggehaald bij AZ die op Daniëls positie speelde, en ze wilden hem als vervanger. Toen is hij naar AZ gegaan", zegt Steven de Harder, die de transfer van de jeugdspeler een compliment noemt voor de jeugdopleiding van IJsselmeervogels.