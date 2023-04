Padelperikelen in Loenen aan de Vecht: 'Ik gun iedereen z'n sport, maar niet ten koste van onze rust'

De aanleg van padelbanen leidt op meer plekken tot verzet van omwonenden. Er is inmiddels een landelijk meldpunt waarop mensen hun beklag kunnen doen. Op de website van het meldpunt wordt gesproken over twee casussen in onze provincie. Zo wilde tennisvereniging LTC in Soest padelbanen aanleggen maar zag daar vanaf toen een onderzoek naar de geluidsbelasting zo tegenviel dat de vereniging besloot om de vergunningsaanvraag in te trekken.

In Mijdrecht creëerde De Ronde Vener en T.V. Mijdrecht drie padelbanen. Toen de banen er eenmaal lagen, kwamen er klachten van de buurt over geluidsoverlast. De tennisverenigingen plaatsten daarop een geluidswal (40 meter breed, 6 meter hoog) waarna het aantal klachten over te hard geluid tot een minimum werden beperkt.