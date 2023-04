'Het heeft Zijne Majesteit behaagd': 247 Utrechters worden vandaag verrast met lintje

In de hele provincie Utrecht krijgen twee inwoners de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dat is de hoogste onderscheiding die hier dit jaar wordt uitgereikt. Verreweg de meeste gedecoreerden mogen zich na vandaag Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen. Verder telt onze provincie na vandaag ook zestig nieuwe Ridders in de Orde van Oranje-Nassau. Ook zijn er tien echtparen die een lintje krijgen, de jongste gedecoreerde is een dertiger.