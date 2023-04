Minder drugslabs aangetroffen in de provincie Utrecht

Toch verkiezen criminelen meestal het landelijke gebied voor de productie van drugs. In 2020 werden er bijvoorbeeld laboratoria opgerold in Overberg en Kockengen. In Overberg werden 1,5 miljoen XTC pillen aangetroffen met een straatwaarde van 4,5 tot 6 miljoen euro. De gemeente Utrechtse Heuvelrug zit nog steeds met het lab in haar maag. Het opruimen van het chemische afval dat in de grond is gelopen, kost miljoenen euro's en het is maar de vraag of de gemeente dat geld terugkrijgt van de veroorzakers.