Tientallen zakjes met huisdierdrollen ingeleverd bij DierenPark Amersfoort voor onderzoek

"In poep zit heel veel informatie verstopt", vertelt Rianne Haan van DierenPark Amersfoort. "Soms zitten er wormpjes in of zie je wat een dier heeft gegeten." Los van de ingeleverde drollen van huisdieren wordt ook de poep van de dieren in het dierenpark onderzocht. "We willen zoveel mogelijk dierenpoep met elkaar vergelijken. Denk aan de leeuw en de olifant, maar ook die van huisdieren is ontzettend interessant voor de onderzoekers."