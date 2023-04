Schoonrewoerd bestaat 1000 jaar, althans volgens Wikipedia: 'We waren wel toe aan een feestje'

Want 1000 jaar, dat is nogal wat. Vraag trouwens niet aan een Schoonrewoerder of dat getal precies klopt, want dat weet bijna niemand in het dorp. "De bron is Wikipedia", zegt Marga Sutherland van de dorpsvereniging. "Er staat 1023. Maar er zijn ook bronnen die zeggen dat het 1025 was. Wij pakken 1023, want na twee jaar coronalockdowns had het hele dorp enorm behoefte weer lekker een feestje te kunnen vieren."