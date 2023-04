Liveblog Koningsnacht: Lintjes uitgereikt, vrijmarkt geopend

Aan de andere kant van de Plompetorengracht zijn Noor en Berend hun bakfiets aan het uitladen. "Oud speelgoed, oude kleren, spelletjes, puzzels: alle dingen die we niet meer gebruiken", somt Berend op. Vroeg een plekje veiligstellen was hard nodig, want de twee hebben veel spullen die weg moeten. "Er komt nog veel meer", verzekert hij. Bang voor de kou is -ie niet. "Straks ga ik nog even een goede winterjas halen, want ik ben van plan hier tot laat te staan." Het streefbedrag? "30 euro ofzo?"