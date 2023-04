Kaastour met trekker en huisje door Nederland voor mensen met kanker: 'Wil zoveel mogelijk patiënten bereiken'

De komende vijf maanden toert Rob door heel Nederland om Woerdense kaas te verkopen maar dat is niet het hoofddoel van zijn tripje. Hij wil aandacht vragen voor inloophuizen voor mensen met kanker. In Woerden staat er ook een en elke drie maanden drinkt Rob er een kopje koffie. Hij kent veel mensen die met de ziekte te maken hebben. In het inloophuis kunnen die mensen terecht om een praatje te maken, koffie te drinken, advies te vragen of om iets creatiefs te doen, zoals schilderen. De huizen worden gerund door vrijwilligers en hebben grote baat bij donaties om de boel draaiende te houden.