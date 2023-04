Bewoner van drugshuis Maarssen blijft vastzitten, zwangere vriendin mag proces in vrijheid afwachten

Maarssen - "Mijn vriendin heeft niets te maken met het spul en het vuurwapen dat bij ons thuis is aangetroffen. Ik heb het voor iemand in bewaring genomen. Ben te goed van vertrouwen geweest." Het zijn de woorden van een 27-jarige man uit Maarssen, die vandaag voor het eerst een verklaring aflegde over een grote partij drugs en een pistool die de politie en gemeentemedewerkers in de woning van de twee aantroffen.