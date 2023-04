Jonge panters in Rhenen zijn vrouwtjes: 'Ze ontwikkelen zich goed'

Ook met het fokprogramma gaat het nog niet heel soepel. Ouwehands in Rhenen is een van de weinige dierentuinen die erin slaagt succesvol nevelpanters ter wereld te brengen. In 2019 werden in Ouwehands ook al vijf jonkies geboren. "Het is dus vooral zaak dat het bij andere dierentuinen beter gaat", zegt Kok. "Want anders wordt de genetische diversiteit binnen het programma er niet beter op."