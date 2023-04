Kijken hoe het gras groeit: het kan in Groenekan

Edwin Pos is wetenschappelijk directeur van de Botanische Tuinen in Utrecht en legt uit hoe het experiment precies is opgezet. "We verzamelen en analyseren hier een heleboel data. We proberen de relatie tussen droogte, de biomassa-productie en het functioneren van ecosystemen te doorgronden. Eén zo'n vierkant noemen we een plotje en elke plot krijgt een andere behandeling. We houden bijvoorbeeld regenwater achter, sommige delen krijgen een dak, anderen niet, sommigen worden bemest of gemaaid en anderen niet. En alles wat we tegenkomen, meten we en stellen we voor iedereen beschikbaar."