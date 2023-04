Politiemedewerker ontslagen na racistische en vrouwonvriendelijke opmerkingen

Politiechef Martin Sitalsing keurt het gedrag van de medewerker af. "Integer gedrag is de basis van goed politiewerk. De samenleving mag verwachten dat we als politie zorgvuldig en geloofwaardig ons werk doen voor iedereen in de samenleving. De beroepsidentiteit van de politie komt in het geding als collega’s zich op deze wijze uitlaten over hun medemens."