Willem-Alexander is 10 jaar baron, graaf en heer van 4 Utrechtse plaatsen: hoe zit dat?

Overigens is de koning áltijd koning – en dus niet ineens baron van IJsselstein zodra hij die stad binnenwandelt. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Of Willem-Alexander die band met die 44 titels nog voelt? De woordvoerder van de Hoge Raad van Adel betwijfelt het. "Stel dat hij op bezoek is in Soest of Leerdam, dan wordt hem van tevoren vast nog even ingefluisterd: u draagt ook de titel van deze plaats. Wellicht dat hij daar nog even aan zou refereren, maar dat is niet zo zijn stijl. Hij is meer van de toekomst, kijkt niet zo terug naar het verleden."