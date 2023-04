Liona (24) herstelt van herseninfarct: 'Ik dacht eerst dat het een immense kater was'

En zo blijkt ze nog veel meer dingen niet meer 'normaal' te kunnen. Ze somt op: in restaurants of bioscopen moet ze oordoppen in, in het donker kan ze alleen met zonnebril rijden omdat de lichten van de tegenliggers anders te fel zijn en muziek in de auto is helemaal onmogelijk. "In mijn hersenen is eigenlijk mijn filter kapot." Daardoor kunnen Liona's hersenen signalen als licht en geluid niet goed verwerken, legt ze uit. "Die blijven dan draaien in mijn hersenen. En uiteindelijk zit dat filter dan vol." Als gevolg daarvan raakt ze overprikkeld en vermoeid. Ze gaat weer thuis wonen en volgt een aangepast studietraject.