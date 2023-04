Nieuw stukje Amersfoortse geschiedenis blootgelegd: 'Dit zijn spectaculaire vondsten'

Van deze bijzondere graven hebben ze er ondertussen acht gevonden. “Pas drie resten, maar we hebben wel genoeg aanwijzingen dat we er meer gaan vinden”, zegt De Rooze. De graven zijn als volgt opgebouwd: de menselijke resten zijn in een potje in een kuil bijgezet, af en toe met een stuk aardewerk erbij. Over het graf is een heuvel gemaakt en om die heuvels zijn greppels gegraven. “Het is een soort scheidslijn tussen het rijk der levenden en het rijk der doden”, aldus de archeoloog. En van die greppels hebben ze er acht gevonden. “Wat dat betreft moeten we dus nog meer resten gaan vinden”, glundert De Rooze. Wat opvalt is dat ze tot nu toe weinig verschillende dingen hebben gevonden.