Je elektrische auto opladen? Dat kan in onze provincie relatief goed, zeker in Oudewater en Nieuwegein

Volgens het NAL moet in een gebied van 500 bij 500 meter (zogenoemde 'buurten' genoemd) met minstens 125 huishoudens zeker één openbare laadpaal staan. In de provincie Utrecht lukt dat in 85 procent van de buurten. Alleen Zuid-Holland scoort met 93 procent beter. Koploper in de provincie is de gemeente Oudewater, daar hebben alle buurten ten minste één laadpaal. Ook Nieuwegein doet het goed, die stad heeft de meeste laadpalen in verhouding tot het aantal huishoudens.