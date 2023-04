Derrin uit De Bilt lunchte met de koning: 'Ik was niet zenuwachtig, het zijn ook gewoon mensen toch?'

En het dessert? Dat was sorbetijs met mango en nootjes. El Houfi nuttigde dat met niemand minder dan prinses Beatrix. "We mochten allemaal vertellen wat we doen in ons dagelijks leven, en daar wist zij heel goed mee om te gaan. Ze gaf iedereen individuele aandacht en had zich goed voorbereid, ze wist wat iedereen deed. Je voelt je echt gehoord en gezien. Het was net alsof ik naast mijn oma zat!"