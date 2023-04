Liveblog Koningsdag: Klokkenluiden, kleedjesmarkten en aubades

Op verschillende pleinen in de Utrechtse binnenstad werd het gisteravond te druk. Om 22.15 uur riep de gemeente op niet meer te komen. Wel zegt een woordvoerder van de gemeente Utrecht dat de Koningsnacht zonder noemenswaardige incidenten is verlopen. "Het was gezellig in de stad gisteren, goede en feestelijke sfeer. Op een gegeven moment erg vol, maar na de oproep om niet meer te komen zagen we de uitstroom goed op gang komen." Ook elders in de provincie hebben zich geen grote incidenten voorgedaan.