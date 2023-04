Liveblog Koningsdag: provincie ontwaakt na drukbezochte Koningsnacht, dit is er vandaag te doen

"Het was goed te doen met de kou", vertelt de man met een blik bier in zijn handen die de nacht heeft doorgebracht in zijn stoeltje achter zijn kraam. De straten in Utrecht zijn inmiddels al redelijk schoongeveegd, de eerste vroege vogels bouwen hun kraam al weer op en de eerste klanten dienen zich ook al weer aan bij de montere verkoper. Verslaggever Robert Jan Booij was er vroeg bij. Hij reist de hele dag door de provincie en doet verslag van alle vrijmarkten, aubades en oranje gezelligheid.