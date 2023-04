OM eist cel tegen man uit Zeist met duizenden kinderpornofoto's

De man zou tussen 2008 en 2022 kinderporno hebben gedeeld via allerlei online chatgroepen en het darkweb. Ook zou hij zelf porno hebben gemaakt met kinderen in zijn eigen omgeving. Zo vond de politie vijf afbeeldingen van zijn dochter, en is een video gevonden waarin zijn ex-vriendin een klein jongetje misbruikt. Mogelijk gaat het om haar zoon of neefje.