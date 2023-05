Namen Joods monument Zeist gegrift in steen én geheugen: 'Ze zijn verraden en gedeporteerd'

Gerrit van der Vorst en zijn vrouw Heleen bij 't Vuur zijn er weken-, zo niet maandenlang ingedoken: de namen en verhalen van Joden die niet alleen vervolgd en vermoord werden in Zeist, maar die ook anders om het leven kwamen. Het echtpaar woont al jaren in Zeist en werd benaderd om te kijken of de lijst met namen op het monument nog wel klopte. "Dat heeft ermee te maken dat we tegenwoordig wat ruimer herdenken", vertelt Gerrit achter het stuur, onderweg naar de steenhouwer in Assen, Drenthe. "We herdenken niet alleen de mensen die weggevoerd zijn en vermoord, maar bijvoorbeeld ook de mensen die zelfdoding hebben gepleegd, uit wanhoop over het lot dat ze te wachten stond. En met ons speurwerk in de archieven vonden we nog heel veel meer van dat soort verhalen."