OM eist jeugddetentie en vrijspraak voor verdachten schietpartij Julianapark Utrecht, langlopend conflict nog niet opgelost

De jonge C. vuurde op 16 augustus dertien kogels af in de richting van drie mannen met wie zijn vader in het park had afgesproken om de ruzie uit te praten. Een van de mannen werd door twee kogels in zijn benen geraakt en raakte ernstig gewond. Het Openbaar Ministerie ging er aanvankelijk vanuit dat de vader zijn zoon vooraf had geïnstrueerd, maar kwam daar nu van terug. Volgens de officier van justitie is niet aangetoond dat er een vooropgezet plan was; de zoon lijkt in een opwelling te hebben geschoten.