Oudste chimpansee (56) van DierenPark Amersfoort overleden: 'Sjors was de oma van de groep'

Sjors is overigens best oud geworden, want gemiddeld worden chimpansees die leven in gevangenschap zo'n 50 jaar oud. DierenPark Amersfoort noemt 56 jaar dan ook "een heel mooie leeftijd voor een chimpansee". Vanwege haar hoge leeftijd hielden de verzorgers haar gezondheid al lange tijd extra goed in de gaten. Omdat pijnstilling niet meer voldoende hielp, is besloten het dier te laten inslapen.