Vervolging moskee AlFitrah mag ondanks 'forse overschrijding redelijke termijn' gewoon doorgaan

Advocaat Anis Boumanjal liet vorige week in een regiezitting weten dat er volgens hem "geen adequate verdediging" meer mogelijk is in de witwaszaak. De imam kan volgens hem geen vragen meer beantwoorden over het witwassen, omdat het gaat om transacties uit 2012 en 2013. Ook de boekhouder zou geen stukken meer hebben, aangezien de bewaartermijn al een aantal jaren verstreken is.