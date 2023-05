Trouwen door de jaren heen: Volksbuurtmuseum zet ‘mooiste dag van je leven’ in de schijnwerper

Vrouwen werden in de jaren 50 vaak ontslagen als ze gingen trouwen. "Je ging voor het huishouden zorgen en voor je man. Bij de gemeente was het zelfs verplicht om vrouwen te ontslaan als ze gingen trouwen. Dat is gelukkig voorbij. In de jaren 50 is daar een motie voor aangenomen, maar pas in de jaren 70 is dat vastgelegd in de wet. Als vrouw was je afhankelijk van je man. Je mocht geen eigen bankrekening hebben, je was eigenlijk handelingsonbekwaam. Het geld voor de boodschappen moest je van je man krijgen."