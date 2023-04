Drie dodelijke verkeersongelukken in één maand in Utrecht, wat gebeurt er om dit te voorkomen?

Nederland wil nul verkeersdoden. Toch vielen er in 2022 737 verkeersdoden in Nederland. Stelling: "Ik vind dat we die ambitie moeten koesteren – iedere verkeersdode is er één te veel. Maar of het een haalbare doelstelling is, dat is een tweede. Ik denk niet dat we dat ooit halen, maar we moeten wel zo dicht mogelijk bij die nul komen."