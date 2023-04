Dankzij deze nieuwe website met bierfeitjes kun jij komend weekend indruk maken op je vrienden

Hoewel er in Utrecht dus een groot bierverleden ligt, stond het niet per se bekend als een echte brouwstad. "Het was een grote stad en elke grote stad had tientallen brouwerijen. Het was, net als brood, gewoon onderdeel van het dagelijkse rantsoen. Waar veel mensen woonden en veel markten waren, werd ook gewoon veel bier gedronken." Of iedereen dan altijd dronken was? "Nee hoor. Niet meer dan nu in ieder geval. Het werd gewoon door iedereen gedronken, er was nog niet zoveel keuze toen. Koffie, thee en jenever kwam allemaal pas later, rond de zeventiende eeuw."