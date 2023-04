Vanachter hun computer vonden vrijwilligers duizenden oorlogsresten op de Utrechtse Heuvelrug

Om ervoor te zorgen dat de data betrouwbaar is, kregen alle vrijwilligers voordat ze begonnen een uitleg over hoe ze die resten konden herkennen. "En wat we daarnaast gedaan hebben is elk plaatje aan minstens twaalf mensen laten zien. Op die manier worden eventuele fouten eruit gefilterd. Want één iemand kan natuurlijk een fout maken, maar bij twaalf mensen is die kans veel kleiner."