'Familie Ridouan T. bleef Weski bestoken als doorgeefluik voor berichten'

Bilthoven - Advocaat Inez Weski is door de familie van Ridouan T. onder druk gezet om te fungeren als doorgeefluik. Dat blijkt volgens Het Parool uit strafdossiers. Het onder druk zetten van de advocaat gebeurde al vanaf het moment dat T. in de extra beveiligde inrichting (EBI) zat. Haar arrestatie maakt duidelijk dat justitie ervan overtuigd is dat ze daarvoor is gezwicht.