Drukte bij kringlopen na Koningsdag: 'Puzzels nemen we niet aan, we hebben geen personeel om de stukjes te tellen'

Het is druk bij kringlopen in de regio. Spullen die niet verkocht zijn op Koningsdag worden massaal naar de kringloop gebracht. In Woerden komt zelfs het driedubbele aan spullen binnen. Ook in Overvecht wordt meer gebracht en daardoor wordt er kritisch gekeken naar het aanbod. "Als we zien dat het gewoon los in de auto is gegooid en dat alles door elkaar ligt, dan weigeren we het. Het is niet de intentie om spullen aan te nemen die je achteraf weg moet gooien. Dan schieten we ons doel voorbij", zegt Spierenburg.