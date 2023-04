Opnieuw tegenslag voor projectontwikkelaar Hessingterrein de Bilt, provincie trekt ontheffing in voor bouwen in natuur

Al in 2010 werd op het Hessingterrein toestemming is gegeven voor de bouw van een 'gated community' genaamd Park Bloeyendael. Dat is een bouwplan voor een luxe woonwijk met een hek eromheen waar welgestelde huiseigenaren zich veilig kunnen voelen. Verwelius zou dus kunnen beginnen met de bouw van de villa's. Maar wie op Funda kijkt ziet dat in gemeente De Bilt 29 huizen te koop staan met een vraagprijs van meer dan een miljoen euro. Het is daarom de vraag of het verstandig is nu huizen te bouwen in het duurdere segment. In de nieuwe plannen is meer ruimte voor woningen in het middensegment en voor huurwoningen.