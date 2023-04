Voor begin van het vaarseizoen is de Doorslagsluis in Nieuwegein weer open

De oude sluis kampte met achterstallig onderhoud en is gerenoveerd. Ook is de doorstroming van water door de sluis vergroot. De sluis vormde een belemmering in de aanvoerroute van extra water naar West-Nederland. De sluishoofden zijn onder water weggehaald en het brughoofd is ingekort. Zo is onder het water meer ruimte voor het water. De aannemer is in mei en juni nog bezig met afrondende werkzaamheden.