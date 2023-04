200 Twingo's bij elkaar in Amersfoort: 'Het is net een huisdier'

Wat maakt die Twingo dan zo bijzonder? Het uiterlijk, vindt Keil. "Ja, het is gewoon echt het leuke koddige uiterlijk, met de schattige kikkeroogjes. Hij is anders dan elke andere kleine auto". De organisator is trouwens niet de enige die dat vindt: "Het is zoals de ontwerper ook zei: 'als je aankomt, is het net een huisdier, dat naar je kijkt van: 'Kom, neem me mee.Als het koud is buiten wil je hem bijna niet buiten laten staan. Dan zou je hem bijna bij de openhaard willen zetten."