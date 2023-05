Film over verzet in Baambrugge en Abcoude moet herinnering levend houden: 'Er is nog weinig veranderd'

Die titel verraadt eigenlijk al wat Macrander hoopt te bereiken met haar film: dat niemand ooit vergeet wat zich tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld. De film is gebaseerd op een boek van Else Flim. De filmmaker kwam dat boekje naar eigen zeggen ooit tegen in een kringloopwinkel en was meteen geïntrigeerd. "Het is fantastisch dat zoveel herinneringen uit de oorlogstijd bewaard zijn gebleven. Veel mensen kennen deze verhalen niet, dus die moeten we toch doorvertellen."