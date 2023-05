Domper voor OM en politie: rechtbank spreekt Amsterdamse taxichauffeur vrij van explosie Hoef en Haag

Hoef en Haag - Een Amsterdamse taxichauffeur die werd verdacht van de eerste aanslag met explosieven op een woning in Hoef en Haag, op 2 juli vorig jaar, is door de Utrechtse rechtbank vrijgesproken. Volgens de rechtbank zijn er wel aanwijzingen dat hij bij de aanslag betrokken was, maar is er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs dat het zijn taxi was die in de bewuste nacht in de buurt van de woning is gezien. En als het wel zijn wagen was, is het volgens de rechtbank mogelijk dat er iemand anders in reed.