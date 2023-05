Rietje vertelt over de onderduikers in haar geboortehuis: 'In deze tijd zou het nooit meer lukken'

Utrecht - "In een korte tijd in 1942, toen de Joodse mensen werden opgehaald en niet langer veilig waren, heeft mijn vader hen gehaald en gebracht naar huizen waar geen Joodse mensen woonden. Omdat het heel gevaarlijk was, hebben mijn vader en moeder uiteindelijk anderen gevraagd omdat te doen. Maar vanaf 1942 hebben we wel acht onderduikers in huis gehad." Dit is het verhaal van de bijna 83-jarige Rietje de Haan-Kooistra uit Utrecht, die terugblikt op de Tweede Wereldoorlog. Het huis waar zij geboren is, de Spaarnestraat 61 in de Utrechtse Rivierenwijk, is opgenomen in de Open Joodse Huizen.