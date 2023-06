Macht en ongelijkheid: Utrechtse Joyce Overheul maakt kunst met politieke statements

De knopen gaan samen een aanklacht vormen tegen de behandeling van asielzoekers. Joyce heeft een foto van het tentenkamp in Ter Apel gebruikt. "Het zijn mensen die onder tentzeilen zitten, in de regen, in de kou en daar wordt niets aan gedaan. Ik wil de afbeelding maken met knopen, want van veraf zie je dan de foto, maar van dichtbij zie je alle individuele knopen die van iemand zijn geweest, die een verhaal vertellen, over mode of over de persoon die ze misschien gedragen heeft of in bezit heeft gehad. En ik vind het een sterk contrast met hoe asielzoekers worden weggezet. Ze worden ontmenselijkt want anders kun je ze niet zo slecht behandelen, terwijl ze net zo zijn als jij en ik. Iedereen heeft zijn eigen verhaal en mag er zijn."