IJsselsteinse Sjoerd komt in actie voor spierziekte van zoon én zichzelf: 'Voordat het niet meer kan'

Wat is de spierziekte FSHD?

FSHD is kort voor 'facio scapulo humerale spierdystrofie'. Het is een erfelijke spierziekte waardoor je spieren steeds meer aan kracht verliezen. Het begint meestal in het gezicht, de schouders en de bovenarmen. Daarna kan het verdergaan naar de buik en de benen.

In Nederland hebben ruim 2000 mensen FSHD. Veel patiënten eindigen uiteindelijk in een rolstoel en moeten in een later stadium aan de beademing. Het is vooralsnog niet te genezen.