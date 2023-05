Iedere maand horen we het luchtalarm, waarom eigenlijk en wie zet het aan?

Het luchtalarm is in 1952 in werking gesteld. Ellen van Stratum van de VRU: "Toen is begonnen met een landelijk luchtalarm vanwege de Koude Oorlog. (In die tijd stonden de Verenigde Staten en het Westen op gespannen voet met de voormalige Sovjet-Unie, red.) Dat was een systeem dat alleen landelijk geactiveerd kon worden. Later, in de jaren 90, is dat vervangen voor het systeem dat we nu hebben. We kunnen het nu dus lokaal activeren."